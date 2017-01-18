Эстония поддержала призыв изолировать российских спортсменов от международных соревнований

Пробирки для взятия проб на допинг. Reuters/Scanpix

Лидеры национальных антидопинговых организаций (NADO) 19 государств, среди которых и Эстония, потребовали отстранить Россию от всех международных соревнований и лишить страну права принимать международные турниры.

Предложения были высказаны и одобрены лидерами антидопинговых агентств Австрии, Бельгии, Германии, Дании, Ирландии, Испании, Канады, Нидерландов, Польши, Словении, Соединенных Штатов, Финляндии, Франции, Хорватии, Швейцарии, Швеции, Эстонии, Южной Африки и Японии на саммите в Дублине,передает Би-би-си.

По мнению лидеров NADO, запрет в отношении российских спортивных организаций должен действовать, пока не начнет работать надежная система антидопингового контроля. Предполагается, что пока реформы не будут проведены, "чистые" российские спортсмены должны будут выступать на соревнованиях как независимые атлеты.

Представители антидопинговых организаций надеются, что их предложения "помогут спорту пережить эти темные времена".

"Антидопинговые организации — это антидопинговые организации, они должны контролировать ситуацию в своей стране, собирать мочу, но не вмешиваться в политику. Если вы посмотрите, за этим стоит абсолютная политика. Мы себя ведём очень и очень порядочно. Но сотрудничать со всем миром не получается", - прокомментировал призыв вице-премьер правительства России по спорту, туризму и молодёжной политике Виталий Мутко

Россия, которая в 2018 году должна принимать у себя чемпионат мира по футболу, ранее отказалась от проведения этапа Кубка мира по биатлону, а также была лишена права проводить этап Кубка мира по конькобежному спорту.

Россия также потеряла возможность провести чемпионаты мира по бобслею и скелетону в 2017 году.

9 декабря команда экспертов под руководством канадского юриста Ричарда Макларена выпустила вторую часть доклада для Всемирного антидопингового агентства, о допинге в российском спорте.

Согласно докладу, более тысячи российских спортсменов участвовали в манипуляциях с допинг-пробами с 2011 по 2015 год. В докладе упомянуты более 30 видов спорта, где при поддержке государства была организована масштабная допинговая система.