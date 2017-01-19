Нарвский рэпер Stuf исполнил песню собственного сочинения "Olen venelane" на русском и эстонском языках

Евгений Ляпин. Фото:facebook

Песню Евгений написал в 2014 году, запись сделали только в 2016 году, а в 2017 году при поддержке Александра Попова и Егора Дмитриева сняли клип, который был размещен на сайте youtube 11 января.

"Конкретно никому она не адресована. Это то, к чему я пришёл за свою жизнь. Как-то неправильно получается - жить в этой стране и критиковать ее. В принципе в песне всё сказано", - сказал порталу rus.err.ee автор песни "Olen venelane". По словам Евгения, его творчество больше хобби, чем профессиональная деятельность.

На его страничке Вконтакте стоит жизнеутверждающий девиз: "Пока вы ищите сотни "против", я нашел одно "за"