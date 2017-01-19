logo
UUDISED
Kõik 24h uudised
Kultuur
AK
Eesti uudised
Sport
Värsked raadiouudised
Välisuudised
Meelelahutus
rus.err.ee
Majandus
Teadus
news.err.ee
Arvamus
Ilm
Viipekeelsed
TV
ETV
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Otse
Saated
Lastejaam
Järelvaatamine
Saatekava
ETV+
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
RAADIO
Vikerraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Muusika
POOD
Uudised
Kõik 24h uudised
Värsked raadiouudised
AK
Eesti uudised
Välisuudised
Majandus
Arvamus
Teadus
Kultuur
Meelelahutus
Sport
Ilm
rus.err.ee
news.err.ee
Viipekeelsed
ETV
Avaleht
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
Retseptid
ETV2
Avaleht
Lastejaam
Otse
Järelvaatamine
Saatekava
Saated
ETV+
Главная страница
Прямой эфир
Передачи в записи
Телепрограмма
Vikerraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadioteater
Raadio 2
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saated
Podcastid
Klassikaraadio
Otse
Esileht
Järelkuulamine
Saatekava
Podcastid
Raadio 4
Прямой эфир
Эфир за неделю
Программа
Подкасты
Raadio Tallinn
Otse
Esileht
Muusika
Pood

Нарвский рэпер Stuf исполнил песню собственного сочинения "Olen venelane" на русском и эстонском языках

Евгений Ляпин. Фото:facebook
Cегодня 18:36
Рубрика: Ида-Вирумаа

В интернете набирает популярность клип нарвского рэпера Stuf - "Olen venelane" ("Я русский"). Исполнитель, 26-летний нарвитянин Евгений Ляпин, двуязычной композицией решил выразить собственное отношение к Эстонии.

Песню Евгений написал в 2014 году, запись сделали только в 2016 году, а в 2017 году при поддержке Александра Попова и Егора Дмитриева сняли клип, который был размещен на сайте youtube 11 января.

"Конкретно никому она не адресована. Это то, к чему я пришёл за свою жизнь. Как-то неправильно получается - жить в этой стране и критиковать ее. В принципе в песне всё сказано", - сказал порталу rus.err.ee автор песни "Olen venelane". По словам Евгения, его творчество больше хобби, чем профессиональная деятельность.

На его страничке Вконтакте стоит жизнеутверждающий девиз: "Пока вы ищите сотни "против", я нашел одно "за"

Артур Тооман
Редактор

Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}

Сообщение отправлено

Этот IP - адрес имеет ограниченный доступ

Там нет комментариев. Будьте первым!

Ответить на комментарий

+{{childComment.ReplyToName}}:
Ответить на комментарий
Ответить

Laadi juurde ({{take2}})
Комментирование разрешено только после регистрации!Olete sisseloginud kui {{userAlias}}
Поле для имени должно быть заполнено
Не более 50 печатных знаков
Поле для комментариев должно быть заполнено
Не более 1024 печатных знаков
{{error}}
Autendi ja kommenteeri ID-kaardiga.
Оставить комментарий

Последние новости

Последние 24 часа

Актуальная камера

foto
Актуальная камера 12.01.2017 (18:00)

Новости Эстонии

foto
Инспекция: Доступ банков к личным спискам в телефонах клиентов должен быть ограничен
 foto
Из-за пожара было нарушено дорожное движение на улице Вана-Каламая
 foto
Первый выпуск "Инсайта" поднимает проблемы в законодательстве, недофинансирования спасателей-добровольцев и смерти домашних питомцев

Зарубежные новости

foto
ERR в Москве: зимний велопарад прошел при температуре минус 28
 foto
Жертвами теракта в Сирии стали десятки мирных жителей