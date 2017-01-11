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В Нарве снова заработал Департамент городского хозяйства

Video
Сергей Рымар
Cегодня 21:19
Рубрика: Ида-Вирумаа

В Нарвской городской управе структурные изменения - с этого года там заработал вновь воссозданный Департамент городского хозяйства. На такой шаг по словам директора нового департамента, было решено пойти для улучшения качества работы. Заниматься воссозданный департамент будет решением текущих хозяйственных вопросов, передает "Актуальная камера".

С 1-го января в Нарвской городской управе заработал вновь воссозданный Департамент городского хозяйства, который был упразднен в 2012 году. В восстановленном департаменте два отдела: коммунально-строительный отдел и отдел имущества. Директором департамента назначена Елена Скулачева, которая ранее руководила отделом городского хозяйства в Департаменте архитектуры и планирования. По ее словам, штат департамента обновился приблизительно на одну треть.

"Да, для того, чтобы качественнее работать. Департамент архитектуры и городского планирования был перегружен, поэтому решили отделить и вновь воссоздать упраздненный департамент. Штат сформирован, он обновился где-то на одну треть, к нам пришло семь новых человек", - рассказала директор Департамента городского хозяйства Елена Скулачева.

Новые работники - это юрист, специалист по дорожному движению, главный строительный инженер, специалист по строительству, старший специалист по городскому имуществу. Заниматься воссозданный департамент будет решением текущих хозяйственных вопросов.

"Мы занимаемся текущими вопросами - это уборка улиц, различные ремонтные и строительные работы, коммунальное хозяйство, озеленение, освещение. Кроме того, аренда и продажа городского имущества. В общем-то, все остается тоже самое", - добавила Скулачева.

Всего в штате Департамента городского хозяйства 31 человек, из них только 4 чиновника.

Надежда Берсенёва
Редактор

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