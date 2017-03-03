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Житель Силламяэ отсудил у квартирного товарищества почти 600 евро ({{commentsTotal}})

В Силламяэ квартировладелец победил квартирное товарищество. Автор: Сийм Лыви/ERR
Ида-Вирумаа
Ида-Вирумаа

Житель Силламяэ победил в суде квартирное товарищество, добившись частичной компенсации за ремонт квартиры, пострадавшей из-за прорыва канализационной трубы.

Авария в доме по бульвару Виру, 22а в Силламяэ произошла в сентябре 2015 года, когда вода из прорвавшейся канализации повредила в одной из квартир потолок на кухне и в коридоре, а также стены и мебель. Собственник попросил товарищество сделать ремонт, но ответа не дождался. Пострадавший квартирособственник сделал ремонт за свой счет и через суд потребовал возмещения ущерба в размере 843 евро.

Вируский уездный суд констатировал, что, согласно закону, коммуникации общего пользования в жилом доме находятся в общей собственности квартирособственников, несмотря на то, что они проходят внутри отдельных квартир. Поэтому ответственность за ущерб может быть как индивидуальной, так и солидарной, пишет "Северное побережье".

Таким образом, резюмировал суд, потерпевший может предъявить иск также только к товариществу, у которого, в свою очередь, позднее появится право подачи регрессного иска к владельцу квартиры, по вине которого произошла авария.

Суд отметил, что квартирное товарищество в числе прочего обязано обеспечить надежность эксплуатации находящегося в общей собственности имущества.

"Обстоятельство, что трубопровод в границах квартир расположен в недоступных для осмотра местах, так как скрыт за стенной перегородкой, не оправдывает нарушения обязательства ответчика", - счел суд.

В том же решении отмечается, что истец не обосновал свой отказ от предложенного товариществом высушивания стен и потолка с целью уменьшения ущерба, из-за чего суд сократил сумму востребованной компенсации с запрошенных 843 евро до 582 евро. Решение суда на данный момент вступило в силу.

Редактор: Артур Тооман



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