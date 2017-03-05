В Таллинне близ водохранилища образовалась незаконная свалка строительных и бытовых отходов

Незаконная свалка отходов образовалась в черте столицы. Около 20 тонн строительного и бытового мусора находятся в непосредственной близости от водохранилища.

Горы покрышек, ящиков из-под пива, строительного мусора - в черте Таллинна, на территории промзоны в Нымме раскинулась самая настоящая нелегальная свалка. Сейчас здесь примерно 20 тонн разного рода отходов. История появления свалки - трагикомедия с несколькими действующими лицами, передает "Актуальная камера +".

До 2010 года здесь, по соседству, работала фирма Prügivegdu Grupp OÜ, которая имела разрешение на складирование отходов на своей территории. Затем собственник предприятия сменился, а имущество перешло фирме Pakendihai OÜ. Вскоре территория была забита мусором под завязку.

Новая фирма ходатайствовала о получении нового же разрешения на утилизацию отходов, и Департамент окружающей среды согласился его предоставить, если фирма переработает за шесть месяцев 2,5 тысячи тонны отходов, а оставшиеся - за следующие три года. Формально условия были выполнены. Ангар, где хранился мусор, опустел, а на соседней территории по адресу ул. Силикальцийди, 9 выросли мусорные горы. Грубо говоря, мусор просто перекочевал к соседям.

Свалка спрятана от посторонних глаз. Находится она на закрытой территории, куда довольно сложно попасть. Эта история впервые была рассказана изданием Äripäev летом 2016 года. Тогда чиновники завели дело о проступке, но процесс заглох, так как с владельцем фирмы связаться не получилось.

Мы обратились за разъяснениями в Инспекцию окружающей среды, но получили лишь короткий письменный ответ: "Инспекция окружающей среды не может комментировать случай с незаконной свалкой по адресу ул. Силикальцийди, 9, так как было заведено уголовное дело".

"Прокуратура завела это дело с подачи Инспекции окружающей среды. Было доказано, что по адресу ул. Силикальцийди, 9 складируются отходы в больших количествах, хотя разрешение на это отсутствует. К тому же для этой территории ни разу не выдавались разрешения для складирования отходов", - говорит окружной прокурор Мерика Ниммо.

Дело было заведено осенью прошлого года. В прокуратуре уже есть подозреваемый, чья личность в интересах следствия не разглашается. Уголовное дело за создание нелегальной свалки можно завести, если имеются причины полагать, что складирование отходов в незаконном месте несёт опасность качеству почвы, воздуха или воды.

Рядом с нелегальной свалкой находится столичное кладбище Лийва, в полутора километрах от нее - озеро Юлемисте, главное водохранилище Таллинна.

Хотя большую часть отходов и составляет строительный мусор, но возможно где-то глубоко под ним погребены и более опасные отходы. "Абсолютно точно, что эта свалка влияет на состояние грунта", - отмечает Ниммо.

Вакра: свалка как магнит - притягивает новый мусор

Можно сколько угодно рассуждать, насколько эта свалка может быть опасна, но ясно одно - её нужно утилизовать в кратчайшие сроки. Прокуратура надеется, что дело не затянется и суд вынесет решение в течение нескольких месяцев. И если все пойдет по плану - как скоро свалка будет утилизирована?

"Нужно это сделать как можно быстрее. Понятно, что на государственной земле, в местных самоуправлениях или на нашей собственной территории мусор необходимо убирать. Поскольку у свалки есть свойство, как у магнита, притягивать новый мусор. Важна скорость, чтобы сразу же эту площадь отчистить от мусора", - говорит председатель комиссии Рийгикогу по охране окружающей среды Райнер Вакра (Социал-демократическая партия).

Вакра заверяет, что проблема нелегальных свалок очень актуальна, но этот случай просто выходит за все рамки.

Депутаты всерьез озадачились вопросом незаконных свалок. С этого года государство начало выделять средства местным самоуправлением на борьбу с нелегальными свалками в размере 2,3 миллиона евро на всех.

"Например, Таллинн получит 640 тысяч евро, и я надеюсь, что эти средства будут потрачены на скорейшее решение этой проблемы. Чтобы не говорили, что государство не делает свою работу", - поясняет Вакра.

По оценке экспертов, на утилизацию незаконной свалки по адресу ул. Силикальцийди, 9 потребуется примерно миллион евро. На следующей неделе комиссия Рийгикогу по окружающей среде планирует обсудить проблему мусорных гор.

"Комиссия по окружающей среде в четверг на своем заседании поднимет эту тему. Мы пригласим к нам за стол все заинтересованные стороны, в том числе и Муниципальную полицию", - говорит Вакра.

Самое прискорбное во всей этой истории то, что завтра эти мусорные горы никто не уберет. Суд займет время, и даже если вынесет обвинительный приговор, то вряд ли виновный возьмет лопату и пойдет убирать мусор. Утилизировать в итоге свалку будет или государство, или местные самоуправления на средства налогоплательщиков.