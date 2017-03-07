В феврале эфирный рейтинг ETV+ пошел на спад

В феврале самым популярным телевизионным каналом Эстонии оставался ETV. Среди русскоязычных каналов впереди всех по-прежнему ПБК, но его рейтинг сократился. Сократился и рейтинг ETV+.

В феврале жители Эстонии (учитываются лица от 4 лет и старше) смотрели телевизор в среднем 4 часа и 19 минут в день, свидетельствуют данные свежего обзора телеаудитории TNS Emor.

При этом эстонцы проводили перед телевизорами 4 часа и 23 минуты, а неэстонцы - 4 часа и 11 минут в день.

Эстонцы больше всего смотрели ETV (24,3%), Kanal 2 (18,1%), и TV3 (14,2%), а неэстонцы — ПБК (15%), РТР-Планета (14,6%) и НТВ-Мир (13,3%).

Среди всех жителей Эстонии в феврале самым популярным оставался ETV (17,2%), который удерживает пальму первенства второй месяц подряд. Также в тройку лидеров по времени просмотра продолжали входить Kanal 2 (12,8%) и TV3 (10%).

В феврале по сравнению с январем аудитория ETV выросла на 3,4%. Рейтинг Kanal 2 упал на 0,8%, а рейтинг TV3 снизился на 1,3%.

Из русскоязычных телеканалов самым популярным был ПБК (5,1%), который в общем зачете продолжил занимать четвертое место. По сравнению с январем аудитория ПБК снизилась на 0,4%.

Рейтинг телеканала ETV+ за месяц снизился с 0,7% до 0,6%.