"Актуальная камера +" 12.03.2017 (20:00)

В следующую субботу, 18 марта, пройдут похороны бывшего ректора Тартуского университета, академика и политика Пеэтера Тульвисте. Он будет погребен на кладбище Раади в Тарту.
Евросоюз начинает склоняться к выходу из кризиса за счет перехода к модели разноскоростной интеграции, при которой члены сообщества будут свободны углублять сотрудничество друг с другом по определенным направлениям политики независимо от позиции других стран ЕС. Новый подход несет в себе как преимущества, так и риски, в том числе для стран Восточной Европы.
В Пярну полным ходом идет создание центра, который будет объединять идеи местных предприимчивых девушек и юношей. Главная цель своеобразной коммуны - удержать пярнускую молодежь в родном городе и даже вернуть тех, кто когда-то покинул летнюю столицу.
Российский политэмигрант Андрей Кузичкин участвует в конкурсе на замещение должности художественного руководителя Русского театра.