В Петербурге задержали 266 кг наркотиков, привезенных из Эстонии

В Петербурге задержали международную преступную группировку, которая занималась контрабандой наркотиков в Россию. Преступники использовали для перевозки тайники, расположенные в раме кузова прицепа грузовика. Полицейские и сотрудники таможни обнаружили 266 кг психотропного вещества и 26 тысяч евро.

Грузовик MAN с эстонскими номерами, в тайнике которого, было спрятано 2672 плитки психотропного вещества, спецслужбы сопровождали от пункта пропуска в Ивангороде, куда автомобиль прибыл из Эстонии, через один из таможенных постов Петербурга до строительной площадки в поселке Сиверский Ленинградской области. Там наркотики перегрузили в Dodge Caravan с петербургскими номерами, принадлежащий главарю ОПГ. В этот момент преступники были задержаны. Кроме гашиша, в тайнике находились 26 тыс. евро, несколько телефонов и SIM-карт.

За перегрузкой наркотика из грузовика в легковой автомобиль застали 53-летнего россиянина, 35-летнего жителя Эстонии, 34-летнего жителя Литвы и 30-летнего жителя Белоруссии.

Организатором поставок, а заодно и владельцем авто, по версии следствия, является россиянин. На квартирах и в гаражах главаря и гражданина Белоруссии были проведены обыски, изъято 5 грамм порошкообразного вещества. Возбуждено дело по статье "контрабанда наркотических средств", участникам ОПГ грозит от 15 лет до пожизненного срока в колонии.