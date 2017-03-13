Новым руководителем горсобрания Нарва-Йыэсуу выбрали Калле Кекки

После того, как уездный старейшина указал на незаконность переизбрания в начале февраля главы законодательного органа Нарва-Йыэсуу, в курортном городе 13 марта прошли новые перевыборы председателя горсобрания. Им стал Калле Кекки.

Сначала депутаты Нарва-Йыэсуу выразили вотум недоверия Инге Мушкиной, руководившей городским собранием с конца декабря 2016 года. За ее отставку проголосовало 7 депутатов, против - 6 народных избранников.

Единственным кандидатом на кресло руководителя горсобрания был Калле Кекки, его и выбрали.

Напомним, что в начале февраля в Нарва-Йыэсуу прошло альтернативное заседание городского собрания, которое созвали 7 оппозиционных депутатов. На нем Инге Мушкину отправили в отставку и выбрали нового председателя - Калле Кекки. Однако правомочность этих решений была поставлена под сомнение. В законности смены власти и воцарившегося двоевластия разбирался уездный старейшина, вынесший в марте свое решение - это собрание было незаконным. В итоге Мушкину отправили в отставку второй раз 13 марта.

Историю непродолжительного двоевластия в курортном городе будут разбирать сегодня в передаче "Народу важно" на канале ETV+.