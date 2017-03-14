В Нарве расскажут о привычках посещающих Ида-Вирумаа туристов из России ({{commentsTotal}})
"Российский турист в Ида-Вирумаа: что он здесь делает на самом деле?" - презентация исследования с таким названием, проведенного по заказу Ида-Вируской уездной управы, пройдет во вторник в Нарвском колледже Тартуского университета.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что по сравнению с 2015 годом, когда анализ потребительских привычек российских туристов проводился впервые, изменений произошло немало.
В частности, изменилось как покупательское поведение гостей из России, так и их оценка предлагаемым в Ида-Вирумаа туристам услугам. Детали исследования группа экспертов колледжа обещает раскрыть сегодня днем.
Услугами гостиниц в Ида-Вируском уезде в 2016 году воспользовались почти 39 000 туристов из России.
Редактор: Сергей Михайлов