Эстония вошла в шестерку самых популярных стран у российских туристов

В список десяти самых популярных у россиян стран вошли Абхазия (4,3 млн поездок), Финляндия (2,9 млн), Казахстан (2,8 млн), Украина (1,8 млн), Китай (1,6 млн). Также спросом у российских туристов пользовались Эстония (1,5 млн), Германия (1,1 млн), Польша (1,1 млн), Таиланд (867 000) и Кипр (813 000).

Вторую десятку возглавляет Турция (797 000), также спросом пользовались Испания (790 000), Греция (782 000), Грузия (742 000), Италия (710 000), Литва (693 000), Азербайджан (627 000), Тунис (624 000), Болгария (535 000) и ОАЭ (499 000).

Больше всего российских туристов в 2016 году потеряли Турция и Египет. По Египту, который в 2015 году получил 2,2 млн российских туристов, Росстат даже не приводит цифр. Также снизился турпоток в Польшу, Германию, Финляндию, Литву.

По данным Росстата, в 2015 году россияне совершили 34 млн выездных поездок за рубеж, причем выезд с целью туризма тогда сократился на треть. В 2016 году снижение более чем в два раза меньше - 8%. Как отмечали в Российском союзе туриндустрии (РСТ), 2015 год стал самым трудным за всю историю существования частного туристического бизнеса в России. С начала 90-х годов сегмент зарубежного отдыха только рос, а в 2015 году сократился по всем показателям.