Число ДТП в Эстонии за 2016 год заметно превысило ранее озвученные цифры

В 2016 году на дорогах Эстонии произошло свыше 1800 ДТП, в которых погиб 71 и пострадали почти 1500 человек.

Об этом свидетельствуют данные Департамента шоссейных дорог за 2016 год, которые были обнародованы в среду, 22 марта, на пресс-конференции руководства ведомства, передает служба новостей "Радио 4".

Таким образом цифры оказались выше показателей, обнародованных ранее. Так, в начале января со ссылкой на предварительные сведения полиции rus.err.ee писал, что за год произошло 1447 ДТП, в которых пострадали более 1800 человек.

Начиная с 2012-го года количество автоаварий с пострадавшими растет в стране ежегодно на 1,6%, отметили в Департаменте шоссейных дорог.

По словам генерального директора ведомства Прийта Саука, существенных изменений в сторону улучшения нынешней ситуации на дорогах пока не видно.

Говоря о целях на ближайшие годы, заведующий отделом безопасности дорожного движения Эрик Эрнитс заявил, что к 2021 году число погибших в ДТП должно составлять менее 50 человек в год, а к 2025 - менее 40.