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Сегодня в Эстонии вспоминают жертв мартовских депортаций ({{commentsTotal}})

Во многих городах Эстонии будут зажжены тысячи свечей. Автор: Фото: Мерли Антсмаа
Эстония
Эстония

Сегодня по всей Эстонии будут зажжены десятки тысяч свечей в память о жертвах мартовских депортаций.

68 лет назад в период с 25 по 27 марта 1949 года из Эстонии в Сибирь были вывезены свыше 20 тысяч человек или 3% населения страны. В основном это были женщины и дети. В целом за 4-е дня из стран Балтии было депортировано почти 95 тысяч человек, передают новости "Радио 4".

Мероприятия, приуроченные к 68-й годовщине мартовских депортаций пройдут по всей Эстонии, а также за пределами страны.

В церквях состоятся поминальные службы. На площади Свободы в центре Таллинна сегодня вечером зажгут тысячи свечей, которые в этом году впервые будут расставлены по географическому контуру Эстонии. Свечи будут также зажжены в Тарту, Пярну и многих других местах по всей стране.

Редактор: Надежда Берсенёва



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