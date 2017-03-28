Цахкна видит свое дальнейшее участие в руководстве IRL только при изменении устава партии

Председатель Союза Отечества и Res Publica (IRL) Маргус Цахкна хочет внести изменения в устав партии — сократить количество членов правления, а также установить, чтобы на выборах правления все имеющие право голоса члены партии могли проголосовать только за одного человека. А кандидата на должность заместителя председателя партии будет выдвигать сам председатель, после чего кандидутуру окончательно должен будет утвердить совет.

Если вышеперечисленные изменения не будут одобрены, то, по словам Цахкна, он больше не будет участвовать в правлении партии, пишет err.ee.

В своем письме членам партии Цахкна сообщил, что сейчас в правлении партии состоит 24 члена. Большое количество членов правления было необходимо для сохранения баланса и учета интересов партий Res Publica и Isamaaliit при их объединении.

"На сегодняшний день количество членов правления слишком большое для того, чтобы правящий орган мог быть функциональным. Все имеющие опыт управления организациями люди понимают, что занимающийся каждодневными вопросами правящий орган должен быть способен выполнять работу, а каждый его член должен четко понимать свою ответственность", - высказался он.

Цахкна также считает, что на выборах правления партии у имеющего право голоса члена партии должна быть возможность проголосовать только один раз.

"С такими изменениями мы сделаем наши выборы похожими на выборы в Рийгикогу или в местные самоуправления, а также прекратим голосование блоками", - считает председатель партии.

"Использование политтехнологий не способствуют созданию доверия как среди членов партии, так и со стороны избирателей", - сказал он и добавил, что если у каждого будет право проголосовать только один раз, то тем самым будет исключена возможность сговора и манипуляций, благодаря которым позицию получает тот, кто не достиг бы этого в случае прозрачного и честного голосования.

Кроме того, Цахкна хочет ввести метод голосования и с помощью ИД-карты.

Также он предложил, чтобы председатель партии сам выбирал заместителя председателя среди членов правления, после чего совет партии должен окончательно утвердить кандидата в должности.

"Это даст председателю партии возможность сформировать рабочую команду, у членов которой будут конкретные задачи и обязательства. До сих пор замов выбирали большинством, а их роль и ответственность не была конкретизирована. В результате этого сложилось так, что должность зама председателя — это скорее честь, которая дает надежду на получение лучшего места в избирательном списке, но по сути не накладывает никаких обязанностей и ответственности", - заявил председатель IRL.