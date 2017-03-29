Эстония приглашает в гости молодых журналистов из России

МИД Эстонии в рамках проекта "100 друзей" предлагает молодым журналистам из России в возрасте от 20 до 30 лет узнать, как живет их маленький сосед.

Программа недельной поездки российских журналистов по Эстонии насыщена: их познакомят с работой правительства страны, парламентом, ERR (Общественно-правовой вещательной корпорацией Эстонии), центром кибербезопасности НАТО, военной базой в Тапа, е-резидентсвом, МИДом, Банком Эстонии.

Журналистов свозят в Художественный музей KUMU, Национальный музей Эстонии, в Тартуский научно-популярный центр Ahhaa, в Нарвский замок и колледж, в Таллиннскую летную гавань, на Теллискиви и в Национальный природный парк Лахемаа и, конечно же, проведут экскурсию по старому Таллинну.

Зарегистрироваться и получить больше информации можно на сайте МИДа Эстонии.