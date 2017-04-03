"АК": TS Laevad получила около 11 млн евро компенсации за задержку паромов

Об этом в понедельник, 3 апреля, сообщил "Актуальной камере" глава фирмы-оператора паромной переправы Кайдо Падар, по словам которого все причитающиеся TS Laevad суммы были получены.

"Последние выплаты за все корабли, включая суммы штрафов, были удержаны. Здесь сегодня я могу всех успокоить, что все, что мы должны были получить, мы получили. Отчасти это и было одной из причин, по которой в четверг задержался выход парома из Польши, поскольку было не ясно, какова итоговая сумма", - сказал он.

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, утром в понедельник в Таллинн прибыл паром "Piret" — последнее из четырех новых судов для обслуживания морской переправы между материком и островами. По словам капитана судна Ринго Коппеля, для польской судоверфи эстонский заказ стал настоящим испытанием.

"Такого клиента раньше у них не было. Я считаю, что для судоверфи Remontowa это было тяжелым заданием — построить эти паромы так, как хотим мы", - сказал Коппель, добавив, что даже сейчас на пароме остаются недоделки. "Некоторые кабели еще не подсоединены, некоторые системы в разных местах выдают тревоги, это все нужно еще доработать, но в целом все в порядке", - подтвердил капитан.

Прибывшие ранее паромы Tõll и Leiger уже обслуживают сообщение с Сааремаа и Хийумаа, а паром Tiiu прибыл в Эстонию накануне и выйдет на линию в следующее воскресенье.

По первоначальному плану первый паром должен был начать работать уже с 1 октября, а последний — в середине декабря прошлого года. Из-за задержки оператору переправы пришлось искать временные решения, а Минэкономики как заказчик паромного сообщения выставило TS Laevad два штрафа на сумму в полмиллиона евро.

Первый рейс парома "Piret" на линии Виртсу-Куйвасту запланирован на 15 апреля. Все новые паромы построены по одному проекту и могут принять на борт до 150 легковых автомобилей и 700 пассажиров.