Эстонской песне предсказывают победу во втором полуфинале Евровидения

Прогноз составлялся на основании голосования интеренет-пользователей и жюри. По результатам голосования, вероятность победы эстонской песни во втором полуфинале составляет 9,5%. Большинство интернет-пользователей поставили песню Койта и Лауры на первое место, однако жюри посчитало, что песня достойна лишь седьмого места, пишет портал Menu.

На втором месте оказалась Болгария с шансом на победу 8,9%, а на третьем — Македония (8,7%).

Главные конкуренты Эстонии во втором полуфинале:

Фаворитами первого полуфинала посчитали Бельгию (11,6%), на втором и третьем местах — Швеция и Азербайджан соответственно.

OIKOTIMES.com составляет такие прогнозы уже с 1990 года. В 2011 году результаты опроса были особенно точными, когда была предсказана победа Азербайджана. Также данные опроса оказались верными и в 2012 году, когда победила Loreen из Швеции. В 2013 году по мнению большинства опрошенных победу должна была одержать Дания, и этот прогноз также сбылся. В 2014 году блог предсказал и победу Австрии. В прошлом году фаворитом голосования оказалась Россия, однако в итоге она заняла третье место.

С полными результатами голосования можно ознакомиться на сайте блога.