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За разговоры по мобильному некоторых водителей станут отправлять на специальные курсы ({{commentsTotal}})

Использование телефона за рулем увеличивает риск возможной аварии. Автор: AFP/Scanpix
Эстония
Эстония

Некоторые водители, которых полицейские застанут за использованием мобильных телефонов во время вождения, смогут избежать уплаты штрафа, и вместо этого посетить тематические курсы.

Автомобилисты, которые будут впервые пойманы за использованием смарт-устройств или телефонов в Тарту, Тапа, Пярну, Вильянди или Выру, будут отправлены на прохождение специальных курсов. Конечно, если водитель сам этого захочет, сообщили в среду, 5 апреля, утренние теленовости ETV+.

В Таллинне нарушителям также будут предлагать возможность с помощью симулятора, испытать на себе, что может произойти, если во время движения искать в сумке телефон или набирать сообщение в мобильном телефоне. Если после этого нарушитель осознает всю опасность, производство в его отношении не будет начато. 

По данным Департамент шоссейных дорог, каждый день из-за потери внимания автомобилистов случается более двух ДТП. В 77 процентах водитель использует за рулем мобильный телефон.

Редактор: Сергей Михайлов



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