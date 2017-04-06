В Тарту представлены эскизные проекты "Арены Тарту"

Эскизные проекты "Арены Тарту" были представлены сегодня в университетской столице Эстонии. Городские власти заинтересованы в строительстве подобного многофункционального комплекса, но подчёркивают, что до начала работ придется подождать не один год, передает "Актуальная камера".

Получивший поддержку в рамках так называемого народного бюджета проект мультифункциональной "Арены Тарту" наконец представлен тартуской общественности. Архитектурные бюро Salto и Kuu подготовили эскизы будущего горхолла, которые отличаются не только внешним видом, но и внутренним устройством планируемого комплекса.

"Во-первых, это один новаторский проект с движущимся промежуточным потолком, а также ещё один, более стандартный и часто встречающийся, с большим и малым холлами. Исходя из этого, проекты различаются по стоимости", - пояснил автор идеи "Арены Тарту" Танель Тейн.

Стоимость проекта архитектурного бюро Kuu составляет 31 миллион евро, в то время как претворение в жизнь эскиза архитекторов из бюро Salto обойдётся в 46 миллионов.

Тартуские власти подчёркивают, что для осуществления проекта в любом случае необходимо привлечение как частных инвестиций, так и государственных и европейских средств.

"Очевидно, что возведение такого холла - это долгосрочный процесс. Потребуется очень тщательно распланировать его инфраструктуру, найти оптимальные решения и возможности, каким образом финансировать проектирование, строительство и содержание", - считает руководитель отдела городского имущества Тартуской городской управы Куннар Юргенсон.

По оценке чиновника, будущий тартуский горхолл, который может расположиться неподалёку от Эстонского национального музея в районе Раади, способен достичь самоокупаемости, но для этого его вместимость должна оставаться в пределах трёх-четырёх тысяч человек - именно столько посетителей способны собрать проводимые в городе спортивные и культурные мероприятия.

Авторы идеи согласны пойти на компромисс в вопросах размера и функционала комплекса, но уверены в одном - "Арена Тарту" нужна столице Южной Эстонии.

"Уже сегодня Тарту борется за нишу во внутреннем туризме в Эстонии, так что такой центр, которого сейчас нет, здесь бы точно пригодился. Насколько большим он будет, где будет находиться и как точно будет выглядеть - это уже вопрос для обсуждения", - добавил Танель Тейн.тарту