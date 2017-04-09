У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара

Городская управа Силламяэ оповестила жителей города, что 23 и 24 апреля пройдет опрос горожан об объединении с Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волостью.

Горожанам предстоит ответить "да" или "нет" на вопрос: "Поддерживаете ли вы объединение волости Вайвара, городов Нарва-Йыэсуу и Силламяэ в одно самоуправление под названием "Волость Вайвара" с включением в нее также частей города Кохтла-Ярве - Вийвиконна и Сиргала?", передает официальный сайт Силламяэ.

Опрос будет проводиться в помещении спортивного комплекса "Калев" (улица Кеск, 30)

Опросный пункт открыт 23 апреля с 10:00 до 18:00 и 24 апреля - с 12:00 до 20:00.

Выразить свое мнение можно и в Интернете (ссылку городские власти обнародуют позже) 23 апреля с 00:01 до 20:00. Проголосовать будет можно, идентифицировав свою личность с помощью ID-карты или Mobiil-ID. В случае, если заявитель выразил свое мнение в электронном голосовании, а также проголосовал в пункте опроса, то в учет берется голос, отданный в пункте опроса, а электронный ответ аннулируется.

Аналогичный опрос в Нарва-Йыэсуу проводится 9 и 10 апреля, а в Вайвараской волости он пройдет 13 и 16 апреля.

Поскольку Нарва-Йыэсуу и Вайвараской волости, решившим в прошлом году объединиться, не хватает жителей, правительство Эстонии предложило соединить их с Силламяэ.

Добровольное объединение самоуправлений в рамках административной реформы Эстонии завершилось в конце 2016 года. В середине февраля 2017 года правительство решило по собственному усмотрению объединить 22 самоуправления с соседями, чтобы в новых городах и волостях проживало более 5000 человек. Аналогичное предложение поступило Вайвараской волости и Нарва-Йыэсуу - объединиться с Силламяэ. К 15 мая они должны дать ответ правительству.