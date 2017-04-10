Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6% до 975,9 млн евро, импорт на 1% до 1,07 млрд евро, сообщил в понедельник Департамент статистики.

В феврале текущего года Эстония в текущих ценах экспортировала товаров на 1 млрд евро, а импортировала на 1,1 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 97 млн евро, за год до того он составлял 140 млн евро. Экспорт в Нидерланды вырос преимущественно за счет роста экспорта минеральной продукции, в Россию — за счет роста механических машин, а в Китай за счет роста экспорта электрических приборов. Более всего сократился экспорт в Швецию.

Эстония более всего экспортировала электроприборов, древесины и минеральной продукции. На показателе экспорта сказались рост экспорта минеральной продукции, механических устройств и сырья для химической промышленности, экспорт электрических приборов сократился.

Доля товаров эстонского происхождения от всего экспорта составила в феврале 75%. Более всего товаров эстонского происхождения экспортируют в Швецию, Финляндию и Нидерланды. Более всего — на 28 млн евро — вырос экспорт товаров эстонского происхождения в Нидерланды, а более всего сократился (на 43 млн евро) экспорт в Швецию.

В феврале 2017 года было импортировано более товаров из Финляндии (13% импорта в Эстонию), Германии (11 %), и по 9% из Швеции и Литвы. Более всего вырос импорт из России и Дании, более всего сократился импорт из Венгрии.

В Эстонию импортировали более всего электроприборов, минеральной продукции механических машин, сельхозпродукции и продовольствия.

В феврале 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли упал на 142%, а индекс объема импорта вырос в годовом сравнении на 3%.