rus.err.ee

Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6% ({{commentsTotal}})

Экономика
Экономика

Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6% до 975,9 млн евро, импорт на 1% до 1,07 млрд евро, сообщил в понедельник Департамент статистики.

В феврале текущего года Эстония в текущих ценах экспортировала товаров на 1 млрд евро, а импортировала на 1,1 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 97 млн евро, за год до того он составлял 140 млн евро. Экспорт в Нидерланды вырос преимущественно за счет роста экспорта минеральной продукции, в Россию — за счет роста механических машин, а в Китай за счет роста экспорта электрических приборов. Более всего сократился экспорт в Швецию.

Эстония более всего экспортировала электроприборов, древесины и минеральной продукции. На показателе экспорта сказались рост экспорта минеральной продукции, механических устройств и сырья для химической промышленности, экспорт электрических приборов сократился.

Доля товаров эстонского происхождения от всего экспорта составила в феврале 75%. Более всего товаров эстонского происхождения экспортируют в Швецию, Финляндию и Нидерланды. Более всего — на 28 млн евро — вырос экспорт товаров эстонского происхождения в Нидерланды, а более всего сократился (на 43 млн евро) экспорт в Швецию.

В феврале 2017 года было импортировано более товаров из Финляндии (13% импорта в Эстонию), Германии (11 %), и по 9% из Швеции и Литвы. Более всего вырос импорт из России и Дании, более всего сократился импорт из Венгрии.

В Эстонию импортировали более всего электроприборов, минеральной продукции механических машин, сельхозпродукции и продовольствия.

В феврале 2017 года индекс объема экспорта внешней торговли упал на 142%, а индекс объема импорта вырос в годовом сравнении на 3%.

Редактор: Ирина Киреева

Источник: BNS



{{c.alias}}
{{c.createdMoment}}
{{c.body}}
{{cc.alias}}
{{cc.createdMoment}}
+{{cc.replyToName}} {{cc.body}}
Комментариев к этой статье пока нет
Вы вошли под именем {{user.alias}}. Выйти
Войти не удалось

Я еще не зарегистрирован/забыл пароль

Имя не должно превышать 32 знаков.
Комментарий не должен превышать 600 знаков.
{{comment.captcha.word.answer}}

rus.err.ee

Женщинам за ту же зарплату приходится работать на 104 дня больше, чем мужчинам
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи предстанет перед судом
В Нарве в ДТП пострадали подростки, убегавшие от полиции на угнанном автомобиле
В Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки
Таллиннские родильные дома переедут в Ласнамяэ и Мустамяэ
Жертвами взрывов в церквях Египта стали более 40 человек

Жертвами двух терактов, совершенных смертниками в коптских храмах на севере Египта, стали 46 человек, свыше 100 пострадали. Такие данные привело министерство здравоохранения страны. По последней информации, в городе Танта погибло 30 человек, в Александрии - 16.

Обновлено: 19:15 
В Осло обезврежено взрывное устройство, подозрения предъявлены гражданину РФ
Обновлено: 18:40 
EKRE: членство Эстонии в ЕС требует нового референдума
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
Мнение / Интервью
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе

Политики ведут Эстонское государство к катастрофе, заявил в субботу председатель правления Торгово-промышленной палаты (ТПП) Тоомас Луман. По его словам, становится новой реальностью ситуация, когда перемены производятся ради самих перемен и это считается ключом к успеху.

Крашевский: Трампу просто нужно было доказать оппонентам, что он способен на решительные шаги
Кармо Тюйр: США подтвердили свою роль мирового полицейского
Яна Тоом назвала удар США по Сирии катастрофой, а его поддержку в Эстонии - глупостью
Обновлено: 13:17 
ИДА-ВИРУМАА
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
В Нарве при пожаре погиб мужчина
В Нарве открывается выставка художницы Веры Станишевской
"Диктатор" в Йыхви Александр Пашутин: был бы рад получить за этот диктант троечку с минусом
Дмитрий Пастухов о роли "диктатора" в Нарве: старался следовать инструкциям
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 21:17 
ФОТО и ВИДЕО: в Петербурге отметили 100-летие манифестации эстонцев в поддержку автономии
Обновлено: 17:57 
ФОТО: в Стокгольме вспоминают погибших в теракте
ЗА РУБЕЖОМ
На местных выборах в Финляндии победила Коалиционная партия
Десятки тысяч человек протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
Шведские СМИ: теракт в Стокгольме совершил 39-летний Рахмат Акилов
Задержан второй подозреваемый по делу о теракте в Стокгольме
В Финляндии проходят муниципальные выборы
ЭСТОНИЯ
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями

В воскресенье, 9 апреля, благотворительный забег в помощь юному дайверу с ограниченными возможностями Макару Медведеву собрал в Таллинне свыше ста участников.
Христиане Эстонии празднуют Вербное воскресенье
Арочный мост в Тарту с понедельника закроется на ремонт до осени
Эфирный рейтинг ETV+ остался на прежнем уровне
В субботу в ДТП пострадали двое пьяных водителей
Вице-председатель IRL Марко Михкельсон не будет баллотироваться в правление партии
В центрах беженцев в Вао и Вягева в Эстонии проживают 55 человек
ЭКОНОМИКА
Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6%
Минфин: в ближайшие месяцы инфляция составит около 3%
07.04
Померанц хочет построить для министерства окружающей среды деревянный экодом за 29 млн евро
07.04
СМИ: Nordica закончила финансовый год с убытком 14,4 млн евро
07.04
В марте на рост цен в Эстонии больше всего повлияло подорожание топлива
07.04
На ярмарке труда в Йыгева предложат около 300 рабочих мест
06.04
Бизнесмены обеспокоены планами правительства ввести еще один акциз на упаковку
СПОРТ
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
Балтийскую лигу по гандболу выиграл финский клуб
Сборная Эстонии по теннису выиграла у Монако со счетом 3:2
Отт Тянак занял 11-е место на этапе ЧМ по авторалли на Корсике
Юношеская сборная Эстонии выиграла у Литвы и заняла второе место в своей группе на ЧМ по хоккею
Британский пилот "Формулы-1" Хэмилтон выиграл Гран-при Китая
Эстонский тяжелоатлет Март Сейм завоевал малую серебряную медаль на ЧЕ
Эстонские теннисисты обеспечили досрочную победу сборной
"Левадия" и "Нымме Калью" сохраняют лидерство
КУЛЬТУРА
На кинофестивале в Хаапсалу покажут советские фильмы "Иди и смотри" и "Игла"
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
В Нарве поговорили о культурной жизни Ида-Вирумаа
Riga Fashion Week: в коллекциях модельеров - прозрачные ткани, носки, широкие брюки в пол
Евровидение
Эстония выступит предпоследней во втором полуфинале "Евровидения 2017"
Европейский вещательный союз пригрозил Украине отстранением от "Евровидения"
Смотри и слушай песни участников "Евровидения 2017"!
РАЗНОЕ
На линию Таллинн-Хельсинки вышел быстрый катамаран Viking Line FSTR
Telia и Tele2 компенсируют расходы на связь своим клиентам в Швеции
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
В Таллинне на "Тотальный диктант" записались более 2300 человек
Организаторы акции "Сделаем!" выдадут первые 850 стартовых наборов участникам субботников
Радио 4
ПОЛИТРУЛЕТ
Последние новости
10:17
Экспорт из Эстонии вырос в феврале в годовом сравнении на 6%
09:44
На местных выборах в Финляндии победила Коалиционная партия
09:04
В Лихулаской гимназии из-за инфекционной вспышки отменены уроки
08:29
На линию Таллинн-Хельсинки вышел быстрый катамаран Viking Line FSTR
08:03
Таллиннские родильные дома переедут в Ласнамяэ и Мустамяэ
07:45
Обвиняемый в убийстве 14-летней нарвской школьницы Дарьи предстанет перед судом
07:33
Десятки тысяч человек протестовали против закрытия университета Сороса в Будапеште
07:20
Женщинам за ту же зарплату приходится работать на 104 дня больше, чем мужчинам
07:06
В Нарве в ДТП пострадали подростки, убегавшие от полиции на угнанном автомобиле
09.04
В понедельник во многих местах дождь, +6..+16
09.04
Итоги ЧМ по фигурному катанию в объективе "АК+"
09.04
"АК+": отечественную экономику могут спасти трудовые мигранты
09.04
Генерал-майор ФСБ в запасе про борьбу с терроризмом: закручивание гаек ничего не дает
09.04
Участники благотворительного забега поддержали юного дайвера с ограниченными возможностями
Полезно знать
Топ читаемости
09.04
Шведские СМИ: теракт в Стокгольме совершил 39-летний Рахмат Акилов
09.04
Тоомас Луман: политики ведут государство к катастрофе
08.04
ФОТО и ВИДЕО: шесть городов Эстонии написали "Тотальный диктант" Обновлено
09.04
В Осло обезврежено взрывное устройство, подозрения предъявлены гражданину РФ Обновлено
09.04
У жителей Силламяэ спросят согласие на объединение с Нарва-Йыэсуу и волостью Вайвара
09.04
Жертвами взрывов в церквях Египта стали более 40 человек Обновлено
09.04
EKRE: членство Эстонии в ЕС требует нового референдума
07.04
Заброшенную железную дорогу превратят в пешеходные тропы и велодорожки
09.04
В Нарве при пожаре погиб мужчина
09.04
Эфирный рейтинг ETV+ остался на прежнем уровне
АКТУАЛЬНАЯ КАМЕРА
"Актуальная камера +" 09.04.2017 (20:00)

ПОГОДА
В понедельник во многих местах дождь, +6..+16
Эстония
Христиане Эстонии празднуют Вербное воскресенье
Пярнуский театр "Эндла" подготовил для зрителей спектакль о реалиях семейной жизни
Врачи на конференции в Таллинне обсудили душевное здоровье медиков
Переезд пункта обмена шприцев: диалога жителей Копли со специалистами не получилось
В Тарту соревновались кадеты из разных стран
Министерство обороны придумало новые методы борьбы с уклонистами
За рубежом
Реакция эстонских политиков на удар США по Сирии: уместный и необходимый шаг
Обновлено: 07.04
В России проходят траурные акции в память о жертвах теракта в петербургском метро
ЕС ужесточает контроль на внешних границах Шенгенской зоны
В Госдуме России коммунисты угощали медом с пасеки Геннадия Зюганова
Шесть человек погибли в результате взрыва на заводе фейерверков в Португалии
Анвельт: сегодня риска терроризма в Эстонии нет, но не стоит терять бдительность