Жители Нарва-Йыэсуу не дали согласия на объединение с Силламяэ

Жители Нарва-Йыэсуу выступили против предложения правительства, предусматривающего слияние курортного города с волостью Вайвара и Силламяэ.

Свою позицию они обозначили, участвуя в опросе, который проходил в Нарва-Йыэсуу с воскресенья по понедельник. Всего проголосовали 272 человека или 11% от общего числа жителей, имевших право голоса .

За объединение в единое самоуправление высказались 47 жителей Нарва-Йыэсуу, против - 222 человека, еще три бюллетеня признаны испорченными.

В Вайвараской волости аналогичный опрос о слиянии с Нарва-Йыэсуу и Силламяэ проведут 13 апреля в Народном доме поселка Ольгино и 16 апреля в волостном управлении в Синимяэ.

В Силламяэ аналогичный опрос пройдет 23 и 24 апреля.