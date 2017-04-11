Канцлер права нашла в Нарвском доме попечения нарушения

Канцлер права Юлле Мадизе, чьи советники в августе прошлого года проверили в Нарве дом попечения, обнаружила нарушения, связанные в основном с ограничением передвижения его обитателей и использованием успокоительных средств без предписания врача.

В ходе контрольного рейда обнаружилось, что дом попечения разделен на два сектора, в одном из которых находятся люди с диагнозом "деменция". Ведущие в коридор двери обоих секторов заперты, и самостоятельно клиенты из сектора выйти не могут. Выходить можно только в сопровождении работника дома попечения. Персонал поясняет, что в запертых секторах находятся клиенты, не способные ориентироваться в пространстве - забывают, где находятся, и уходя могут заблудиться и не найти дороги обратно, пишет "Северное побережье".

По мнению канцлер права, если человек вынужден, независимо от воли, находиться в ограниченном пространстве, покинуть которое в любой момент по своей воле у него нет возможности, то речь идет о нарушении основного права на свободу, предусмотренного конституацией.

Кацлер права понимает трудности персонала, но рекомендует работникам дома попечения обсудить связанные с такими клиентами потенциальные проблемы заранее, чтобы обеспечить безопасность страдающих деменцией в любом случае правомерными и подходящими способами (например, обучение работников, пересмотр обязанностей, дополнительная активизация клиентов или увеличение количества работников по уходу).

Также Юлле Мадизе осталась недовольна порядком раздачи лекарств. Медикаменты надо давать подопечным строго по предписанию врача, но в одном из дежурных помещений персонала были найдены успокоительные, не назначенные врачом ни одному пациенту. "В ходе контроля сложилось подозрение, что в некоторых случаях (например, в вечернее и ночное время, в выходные) работники сами дают беспокойным клиентам успокоительные препараты".