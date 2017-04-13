Лобовое столкновение в Ляэне-Вирумаа: один человек погиб

Утром 13 апреля в местечке Хулья Ляэне-Вируского уезда произошла тяжелая авария, в которой погиб один и пострадали два человека.

На 163 километре шоссе Пярну-Раквере-Сымеру произошло лобовое столкновение фургона Ford и автомобиля Toyota. В результате аварии на месте происшествия погибла ехавшая в Ford пассажирка. Травмы получили двое мужчин - водители обеих машин.

Полиция работает на месте аварии, движение в этом районе направлено в объезд через деревню Лепна.