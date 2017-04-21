В Нарве нетрезвый пожилой мужчина утонул во рву в садовом кооперативе

В Нарве в четверг упал в ров и утонул пожилой человек в состоянии алкогольного опьянения.

Тело утонувшего мужчины было обнаружено на улице Тойво в садовом кооперативе Ivushka. Вызов к спасателям поступил в 9:24 в пятницу, 21 апреля.

На месте выяснилось, что 73-летний мужчина, очевидно, в четверг пьяным упал в ров и утонул.

Спасатели достали тело из рва, дальнейшим расследованием всех обстоятельств занимается полиция.