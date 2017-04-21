Впервые в этом веке премьер-министр Эстонии посетил Кохтла-Ярве

Премьер-министр Юри Ратас сегодня побывал в Ида-Вирумаа. Визит начался в Кохтла-Ярве, для города это оказалось событием исторического значения. В этом веке ни один эстонский премьер не посещал пятый по величине город страны.

Утро в кохтла-ярвеской мэрии оказалось необычным - впервые за последние два десятка лет здесь побывал глава правительства. В ходе беседы с городскими чиновниками были затронуты насущные для Кохтла-Ярве темы, передает "Актуальная камера".

"Сегодня рассмотрели очень много тем: экономику, образование, развитие городской среды. Невозможно было не коснуться административной реформы. Говорили и о городском хозяйстве. Знаю, что здесь существуют проблемы с квартирами, у которых отсутствуют собственники. Эти каждодневные вопросы, которые важны для Кохтла-Ярве, и с другой стороны - и для всей Эстонии. И они не менее важны, чем, допустим, вопросы промышленности", - говорит премьер-министр Ратас.

Факт, что он стал первым премьером, посетившим в этом веке Кохтла-Ярве, сам Ратас назвал печальным, отметив, что пятый по величине город Эстонии не менее важен для республики, чем Вильянди, Пярну или Нарва. Депутат Рийгикогу от Ида-Вирумаа Валерий Корб отметил, что членам правительства не стоит опасаться приезжать в регион и говорить напрямую с местными самоуправлениями. Также считают и местные чиновники.

"Сотрудничество между государством и самоуправлением должно быть приоритетным и тесным. До сих пор это все было только на словах. Об этом много говорили и при прежнем правительстве, но никто не обращался непосредственно в самоуправление, чтобы выслушать их чаяния и проблемы, и при личном и непосредственном контакте получить информацию", - отмечает мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко.

Визит Ратаса предполагался достаточно насыщенным. Посещение сланцевых гигантов VKG и Eesti Energia частично связан с темой возвращения в регион налоговых выплат за загрязнение окружающей среды. Также премьер посетил место строительства будущего Нарвского колледжа Академии МВД, спортцентр в Эккекюла и нарвскую мэрию.