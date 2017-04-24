ФОТО и ВИДЕО: в Эмари приземлились истребители-бомбардировщики США F-35

Во вторник США доставили в Эмари два дислоцированных в Великобритании истребителя F-35, которые являются самыми новыми и современными многофункциональными истребителями, также в Эмари приземлился транспортно-заправочный самолет KC-135.

Визит прошел в рамках тренировочной программы. Эти самолеты впервые летают за пределами США. За несколько часов до приземления в Эстонии, они сделали короткую остановку на авиабазе в Великобритании, после чего сразу же продолжили путь, передала "Актуальная камера".

"Вы видите первую часть тренировки за пределами США – визит на авиабазу Эмари. Вскоре самолеты развернутся и возьмут курс на Великобританию, где они будут базироваться на протяжении нескольких недель. Очевидно, что они примут участие в различных тренировках на территории Европы как часть ВВС США", – сказал маршал авиации Великобритании Стюарт Эванс.

Истребители F-35 поступили на вооружение США всего два года назад, и еще не использовались в боевых условиях. Во время полета из США в Эстонию самолеты 10 раз дозаправлялись. Минусом пилоты это не называют, поскольку для таких дистанций самолет не предусмотрен. Неоспоримыми преимуществами летчики называют его невидимость перед радарами и мощное ускорение.

В Эстонии самолеты провели несколько часов, после чего отправились в Великобританию. Несмотря на то, что самолеты в ближайшие полтора месяца будут тренироваться в Европе, участие в военных учениях Kevadtorm они не примут. На боевое вооружение в Европу эти самолеты поступят в 2020 году.

Самолеты F-35 Lightning II выполняют функции истребителя-разведчика и тактического бомбардировщика.

Как раннее сообщал портал rus.err.ee, самолеты-невидимки перебрасываются в Европу на несколько недель для участия в совместных тренировочных полетах с другими военными самолетами США и НАТО.

Ранее ВВС США сообщали о намерении развернуть в Европе эти новейшие самолеты в модификации F-35A в начале 2020 года. О возможности задействовать F-35 на некоторое время в охране воздушных границ стран Балтии сообщил летом прошлого года американский генерал Герберт Карлайл в выступлении перед Конгрессом.

В интервью журналу The National Interest Карлайл также заявил, что задача F-35 – послать сигнал потенциальным оппонентам, таким как Россия.

Lockheed Martin F-35 Lightning II — семейство малозаметных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков пятого поколения, разработанное американской фирмой Lockheed Martin в трех вариантах: наземный истребитель (CTOL) для нужд ВВС США, истребитель с укороченным взлетом и вертикальной посадкой (STOVL) для Корпуса морской пехоты США и ВМС Великобритании, и палубный истребитель (CV) для нужд ВМС США.