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Выпущенную в Финляндии юбилейную монету с расстрелом изымают из обращения ({{commentsTotal}})

Вызвавшая скандал в Финляндии юбилейная монета.
Вызвавшая скандал в Финляндии юбилейная монета. Автор: Сайт монетного двора Финляндии.
За рубежом
За рубежом

Монетный двор Финляндии выпустил монету к 100-летнему юбилею страны с изображением расстрела времен гражданской войны. Эта монета вызвала недовольство и споры, и сегодня во торой половине Министерство финансов сообщило, что монета изымается из оборота.

Заказ на выпуск к 100-летнему юбилею Финляндии монет, призванных ознаменовать события гражданской войны, монетному двору сделало Министерство финансов, передает новостной портал ERR.

Изображение на монете стало для министра финансов Петтери Орпо неприятным сюрпризом, передает YLE.

"Я был шокирован, когда узнал, что монетный двор выпустил юбилейную монету с абсолютно, на мой взгляд, неприемлемым изображением. Я не понимаю, как это соотносится с настроением 100-летнего юбилея независимости. Я очень надеюсь, что монета будет изъята из обращения", - заявил Орпо в парламенте.

"Финляндии 100 лет, мы вместе, мы единая нация. Я просто не понимаю", - сказал Орпо.

По словам Орпо, Министерство финансов принимает решение по выпуску денег, однако за внешний вид отвечает специальная художественная комиссия.

Во второй половине дня во вторник, Министерство финансов сообщило, что монета изымается из оборота.

 

Редактор: Надежда Берсенёва



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