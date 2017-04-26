Минфин предлагает отозвать Сыырумаа из совета Eesti Raudtee

Министр в своем письме сослался на предложение комиссии по выбору представителей государства в советы госфирм, заседание которой состоялось 13 апреля. Заменить Урмаса Сыырума в совете Эстонской железной дороги министр предложил Райго Ууккиви.

Подобное предложение как писал rus.err.ee министр делал уже в начале апреля.

Сам Сыырумаа написал заявление о выходе из совета еще 7 февраля, сообщает Ärileht.

"Я уже давно вхожу в совет предприятия и сделал все для развития транзитного сектора. К сожалению, несмотря на все мои усилия, объемы транзита и финансовое положение железной дороги в упадке. Я чувствую, что больше не могу помочь в укреплении компании, поэтому прошу отозвать меня из совета", - написал тогда предприниматель.

Райго Уукиви с 1 марта начал работать в минфине вице-канцлером. Ранее он возглавлял Департамент технического надзора.