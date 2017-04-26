Эстония заняла 12-е место в рейтинге свободы прессы

Эстония заняла 12-е место среди 180 стран в индексе свободы прессы, согласно обнародованному в среду ежегодному индексу, составленному организацией "Репортеры без границ" (RSF).

"Эстония уже много лет входит в число десяти стран с высшим уровнем свободы прессы. Недостаток Эстонии — возможность с легкостью выдвигать обвинения в клевете, не защищены от этого и журналисты, - отмечает в своем обзоре RSF. - Принятые в 2010 году поправки позволяют судам приговаривать журналистов к тюремному сроку, если те откажутся указать источники своих материалов, посвященных серьезным преступлениям".

Эстония за год поднялась на две позиции и заняла 12-е место. Латвия заняла 28-е место, а Литва — 36-е.

На первом месте оказалась Норвегия, сместившая Финляндию, которая шесть лет лидировала в этом рейтинге, а в этом году оказалась на третьем. RSF связывает ухудшение позиций Финляндии с инцидентом, в котором премьер-министр вмешался в работу государственного телерадиовещания.

В первую пятерку также вошли Швеция (2-е место), Дания (4-е место) и Нидерланды (5-е место).

Последнее место в индексе в 2017 году заняла Северная Корея. Немногим лучше положение у Эритреи, Китая, Сирии и Туркменистана.

RSF отмечает о мире в целом, что свобода прессы находится в свете фейковых новостей новой эпохи постправды в беспрецедентной опасности. Ситуация достигла переломной точки, сообщает RSF. Свободу прессы подрывают также использующие силовые методы лидеры и усиление надзора по всему миру.

Свобода прессы находится в опасности или крайне тяжелой ситуации в 72 странах, в том числе в России, Индии и Китае.

"Атаки на прессу стали обычными, позиции пользующихся силовыми методами лидеров растут. Мы живем в эпоху постправды, пропаганды и подавления свобод — особенно в демократиях", - пишет организация.

Пресса свободнее всего в 16 странах, в число которых входят Скандинавия, ряд стран Центральной Европы вроде Германии, Австрии и Швейцарии, а также Исландия, Ирландия и Новая Зеландия. В то же время, занявшая 18-е место Португалия, Испания (29-е), Франция (39-е) и Соединенное Королевство (40-е) входят во вторую категорию свободы прессы, а занявшая 52-е место Италия — в третью.