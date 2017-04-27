Eesti Gaas закроет свои конторы в трех городах Ида-Вирумаа

Предприятие Eesti Gaas намерено к июню закрыть свои отделения в Йыгева, Пылва, Йыхви, Нарве и Кивиыли.

После этой реорганизации у фирмы останутся региональные центры в Таллинне, Тарту и Кохтла-Ярве, передает в четверг, 27 апреля, служба новостей "Радио 4".

Решение закрыть отделения связано с тем, что клиенты предприятия все чаще производят расчеты с ним посредством электронных каналов и доля расчетов на местах постоянно сокращается.

Клиентов из Йыгева, Пылва, Йыхви, Нарвы и Кивиыли предприятие Eesti Gaas в дальнейшем будет обслуживать по телефону, по электронной почте и, при необходимости, обычной почтой. Кроме того, они смогут посещать региональные центры в Таллинне, Тарту или Кохтла-Ярве.