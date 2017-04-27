Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Нарве Владимира

Полиция просит помощи в установлении местонахождения 59-летнего Владимира, который не выходит на связь с 10 апреля.

По словам родственников Владимира, он находился на своей даче на улице Ясмийни в садовом товариществе в Нарве. В последний близкие общались с мужчиной 10 апреля по телефону.

Полиции о пропаже мужчины сообщили 24 апреля. С этого времени вели поиски в окрестностях. Пообщались с соседями и знакомыми мужчины, у которых не оказалось информации о местонахождении Владимира.

Приметы мужчины: рост 174 см, худощавого телосложения, седые волосы. На нем могла быть надета синяя клетчатая рубашка. Более точного описания родственники дать не смогли.

Всех, кто располагает информацией о мужчине, просят позвонить по телефонам 357 6149; 357 6011 или 112.