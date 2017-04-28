В Эстонии женщины зарабатывают на 21% меньше мужчин, самая плачевная ситуация в Ида-Вирумаа

Разница в оплате труда мужчин и женщин сокращается в Эстонии третий год подряд. Однако, несмотря на такую тенденцию, женщины по-прежнему зарабатывают намного меньше мужчин. Наиболее актуальна эта проблема для Ида-Вирумаа.

Как сообщил в пятницу, 28 апреля, Департамент статистики, в 2016 году разница в оплате труда мужчин и женщин в среднем составляла 20,9%. По сравнению с предыдущим годом показатель снизился на 1,3%.

В 2016 году в среднем женщины зарабатывали в час на полтора евро меньше, чем мужчины - 6,04 евро против 7,63 евро. При этом по сравнению с 2015 годом средняя почасовая брутто-зарплата женщин выросла на 11,6%, а мужчин - на 9,8%.

В 2016 году самый высокий гендерный разрыв в оплате труда был в горнодобывающей промышленности - в этой отрасли мужчины зарабатывали на 36,4% больше женщин.

А вот в сфере транспортных перевозок и складирования товаров мужчины и женщины получали одинаковую зарплату.

Среди регионов Эстонии наиболее высокой разница в оплате труда мужчин и женщин была в Ида-Вирумаа, где в 2016 году она составляла 27,9%. Самый низкий показатель был в Пылвамаа - 11,3%.