"АК+": внимание, байкеры выходят на старт!

Приближается лето и на дорогах массово появляются мотоциклисты. Недавний инцидент, когда полиция была вынуждена брать на таран мотоцикл, нарушавший правила дорожного, всколыхнул общественность. "Актуальная камера+" разбиралась, насколько безопасны двухколесные участники движения для себя и для других.

Конец весны, начало лета. После долгой зимы они выкатывают своих железных коней на дорогу, всем видом показывая остальным участникам дорожного движения: мы есть, мы снова здесь. Порой, эти "показательные выступления" проходят на высочайшей скорости, как неделю назад, когда 22-летний байкер удирал от полиции в Таллинне, разгоняясь до 200 км/ч.

Чем теплее на улице, тем чаще стражам порядка приходится пресекать нарушения. Методы самые разные.

"Пытаемся, например, перекрывать дороги – это право у нас есть по закону. То же самое касается и принудительной остановки, в том числе и тарана транспортных средств", – перечислил методы руководитель патрульной службы Кесклиннаского отделения полиции Таави Кирсс.

На видео погони и на графике видно, что полиция применила таран не сразу. Были использованы и другие методы, в том числе перекрытие дороги. В итоге столкновение произошло недалеко от Пирита теэ. В результате мотоциклист и его пассажирка получили травмы, хоть и незначительные.

Насколько правильными и правомерными были действия полиции?

"Полиция остановила нарушителя таким образом, что точно также была угроза жизни его и жизни пассажира. Я, например, считаю, что неправы обе стороны", – сказал мотоциклист с восьмилетним стажем Егор Дзевульский.

"Конечно, надо останавливать, пресекать такие попытки, чтобы не сомневались в значимости полиции. Но надо выбирать более гуманные способы для того, чтобы пресекать такие побеги от полиции, – отметил инструктор с 22-летним стажем Андрей Сорокин. – Нельзя было его останавливать таким образом. Тем более, что мог пострадать невинный пассажир за плечами".

В полиции не уточняют, при какой скорости им разрешено идти на таран мотоциклиста, при какой нет. Стражи порядка указывают на один факт: на принятие решения есть порой несколько секунд. И нельзя забывать о других участниках дорожного движения – водителях и пешеходах.

"Решения приходится принимать очень быстро. Все зависит от конкретного случая, от ситуации на дороге в городе, от каждого конкретного эпизода, от водителя, который пытается скрыться. Главная задача патруля – отреагировать на произошедшее и ликвидировать угрозу для остальных участников дорожного движения", – пояснил Таави Кирсс.

В отношении мотоциклиста, который к тому же гонял без прав, возбуждено уголовное дело. Юристы сходятся во мнении: полиция действовала верно. Но осадок остался.

"Я так понимаю, что это звоночек со стороны полиции для всех мотоциклистов, которые начинают этот сезон. Чтобы они начинали его более корректно", – отметил инструктор Адрей Сорокин.

Инструкторы: едь так, будто все хотят тебя убить

Они ревут моторами на площадках с 10 утра. Один за другим оттачивают навыки, жизненно необходимые при движении в городе. Права на категорию А, чтобы управлять мощным мотоциклом, можно получить только с 24 лет. Тут и возраст и опыт имеет значение. Байкер при принятии решений должен руководствоваться древним правилом: "едь так, будто все хотят тебя убить", говорят опытные инструкторы.

"Его трудно заметить, и на него нужно быстро реагировать. Это – большой риск. И об этом должен думать сам мотоциклист. Водителей же я прошу: больше смотреть по сторонам и не делать резких движений", – порекомендовал инструктор Андрей Сорокин.

"Советы мотоциклисту: не ехать в мертвой зоне у водителя, стараться быть в зоне видимости – немного впереди или позади, чтобы было видно в зеркале. И еще один практический совет: держаться в середине полосы. Не ехать сбоку, возле бордюра и так далее. Он имеет на это право: занимать полноценную полосу", – отметила инструктор с 12-летним стажем Людмила Сальникова.

Опытные байкеры в свою очередь добавляют: культура движения в городе или вне его должна быть заложена в каждом отдельном мотоциклисте. А пример можно брать с тех же больших клубов, которые настолько слаженно передвигаются по дорогам, что аж дух захватывает.

"Двухколесным братьям советую ездить аккуратно, а четырехколесным братьям – смотрите по сторонам и уважайте нас. Мы тоже участники движения", – сказал мотоциклист с восьмилетним стажем Егор Дзевульский.

Статистика

По данным полиции, только в этом году произошло шесть ДТП с участием мотоциклистов, в которых пострадали семь человек.



В 2016 году с участием мототранспорта произошло 101 ДТП. А число пострадавших достигло 116. Один человек в результате аварии погиб.

Правом вождения мотоцикла, согласно данным Департамента шоссейных дорог, на конец прошлого года обладали 100 000 жителей Эстонии. Например, в 2007 году по эстонским дорогам официально ездили 61 000 мотоциклистов. В течение семи лет их число постоянно росло и в итоге в 2014 достигло уже 116 000. Затем в ряды мотоциклистов немного поредели. Чиновники объясняют это тем, что не все продлевают права категории "А", да что греха таить – у многих эти права и вовсе отбирают.

Самым популярным временем для вождения мотоцикла является лето. Как следует из опросов целевой группы, 37% водителей на мотоциклах передвигаются именно в это время года, зимой этот показатель составляет всего 2%.



Как следует из соцопроса, в течение года 12% мотоциклистов участвовали в одной или нескольких авариях. Почти в половине случаев вину за столкновение нес именно водитель двухколесного моторного транспортного средства.