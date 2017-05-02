Соцдемы не станут выставлять свой список на муниципальных выборах в Нарве

На предстоящих в октябре выборах в местные органы власти Социал-демократическая партия не будет представлена в Нарве своим списком. Последний раз в третьем по величине городе страны подобное наблюдалось в 2002 году. Нынешний председатель фракции соцдемов в Нарвском городском собрании Антс Кутти объявил о создании избирательного союза "Наша Нарва".

Как рассказал корреспонденту портала rus.err.ee Антс Кутти, социал-демократы к вопросу о списках кандидатов подходят прагматично.

"Там, где лучше пойти своим партийным списком – мы идем партийным. Там, где целесообразнее сформировать избирательный союз, следует эту возможность взвесить", - говорит Кутти.

В итоге в Нарве соцдемы предпочли второй вариант. В настоящее время идет формирование списка избирательного союза "Наша Нарва" (Meie Narva).

"Центральное руководство Социал-демократической партии к нашему решению отнеслось с пониманием. Люди на местах не очень-то верят партиям", - заверяет Кутти.

"Избирательный союз уже создан, но вопрос о том, кто возглавит список, пока остается открытым - есть несколько сильных кандидатов. У избирательного союза есть огромное преимущество – он наименее политизирован. Это, на мой взгляд, и правильно для местных выборов – ведь в городских собраниях решаются, в первую очередь, коммунальные вопросы, а не идеологические", - продолжает Антс Кутти.

По его словам, в настоящее время продолжается работа над формированием предвыборного списка.

"Он крепчает с каждой неделей. Свое согласие баллотироваться в горсобрание по списку Meie Narva дали известные в городе люди. Сколько в нашем списке соцдемов? В настоящее время примерно половина. Может, беспартийных уже даже больше", - добавляет Кутти.

Первую двадцатку списка Антс Кутти пообещал озвучить к концу мая, заверив, что для усиления союза не планируется прибегать к помощи иногородних топовых политиков (как это было в 2013 году, когда список соцдемов в Нарве возглавил Евгений Осиновский).

"Мы хотим выйти на выборы с местными людьми, которые хорошо знакомы с проблемами в Нарве и хотят изменений. Локомотивы на подобие Осиновского - это хорошо, в политической жизни такие методы используются, но никто лучше за нас самих в Нарве работу не сделает. Если городом управляет иногородний мэр, то ни к чему хорошему это не приводит", - объясняет Кутти.

Задача нового союза - сменить в Нарве власть, где уже много лет у руля стоят центристы.

"Необходимо изменить систему управления городом, сделать ее прозрачной, минимизировать все коррупционные риски. Руководители Нарвы должны брать ответственность за свои дела. Город проигрывает в судах сотни тысяч евро, но никто не несет за это ответственность", - говорит депутат горсобрания.

Кутти добавил, что Meie Narva планирует бороться и с нынешней системой оплаты труда депутатов, которые получают приличные деньги за то, что входят в советы муниципальных фирм.

Ближе к выборам Meie Narva планирует опубликовать и свою программу. "В нашей программе много внимания уделено развитию малого предпринимательства и привлечению в город государственного финансирования. Хотим, чтобы город повернулся лицом к государству", - говорит лидер фракции соцдемов Антс Кутти.

Сергей Степанов: раскол соцдемов на две фракции стал ключевой ошибкой

"Четыре года назад соцдемы во главе с Евгением Осиновским выступили как свежая протестная сила, получили на выборах в Нарве 11 мест, но в итоге никак себя не проявили и растратили свой потенциал. Часть членов списка создали свою фракцию, часть - перешли в коалицию. И сейчас содцемы - это только Антс Кутти и Владимир Изотов. И ключевая ошибка соцдемов в Нарве - это раскол на две фракции. Делать этого было нельзя", - говорит журналист, ведущий программы "Народу важно" на ETV+ Сергей Степанов.

"В нынешней ситуации соцдемы, которым не поможет Осиновский, уже не способны самостоятельно повторить свой успех четырехлетней давности, поэтому создание избирательного союза - это правильный шаг", - добавляет Степанов.

"Для Нарвы предстоящие выборы будут забавными. Весьма вероятно, что центристы будут баллотироваться в горсобрание по двум противоборствующим друг другу спискам. Один из них, видимо, возглавит Михаил Стальнухин, второй - кто-то из фракции Kesk во главе с Алексеем Вороновым. Если центристы начнут грызть друг друга, то оппозиционные политические силы могут этим воспользоваться. Потенциал есть у любой свежей оппозиционной силы. Какие шансы у Meie Narva? Сложно сказать, не зная, кто войдет в их список. Многое будет зависеть от того, чем они планируют привлечь к себе внимание", - заключает нарвский журналист.