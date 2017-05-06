В акции "Сделаем!" приняли участие более 50 000 жителей Эстонии

В субботу, 6 мая, во всех уголках Эстонии в рамках Дня полезных дел прошла акция "Сделаем!". Было проведено 2130 толок, в которых приняли участие по меньшей мере 50 358 человек, или 3,8% от населения Эстонии.

Руководитель Дня полезных дел, член правления Фонда природы Эстонии Тармо Тюйр отметил, что в этом году организовали рекордное количество толок, которые собрали рекордное количество участников.

Участники толок сообщили о самых разных находках: в волости Пука участники толоки вместе с археологом обнаружили осколки горшков, сделанных в каменном веке; в Йыэляхтме одна дама нашла на толоке свои ключи от дома, которые она потеряла осенью. В Таллинне и Набала участники нашли по 20 евро.

После работы участников толок ждало угощение: солянка, борщ, гороховый суп, а также чечевичный суп, суп-пюре и куриный суп. В Ляэне-Нигула предлагали знаменитый суп Майу, которого наварили аж 190 литров. Жители Элламаа подкреплялись копченым мясом, пирожками со шпинатом и сыром "Фета", копченой салакой, чечевичным песто, пловом и домашней выпечкой. На десерт – пирожные, крендели и блины. В Рапламаа в Тырма разрезали клубничный торт. Во многих местах топят баню.

С информацией о проведении толок в Эстонии можно ознакомиться здесь.

Погода в субботу в Эстонии была малооблачная, без осадков. В Выру и Вильянди воздух прогрелся до +19 градусов.

Ключевым словом акции "Сделаем!" этого года была подготовка к празднованию столетия Эстонской Республики, а также подготовка к превратностям погоды и природным бедствиям в связи с изменением климата, которые все чаще наведываются в Эстонии. Команда "Сделаем!" предложила в этом году обратить внимание на благоустройство площадок для флагов и своими руками соорудить флагшток, чтобы повесить на нем флаг страны.