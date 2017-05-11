Ратас: 9 мая для Эстонии означает продолжение страшной оккупации

По словам председателя Центристской партии и премьер-министра Юри Ратаса, у Эстонии, в отличие от России, нет причин праздновать День победы. Также он выразил надежду, что его однопартийцы больше не будут делать на эту тему противоречивых заявлений.

"Я считаю, что 9 мая 1945 года означало продолжение оккупации в еще более тяжелой форме", - сказал Ратас в четверг на пресс-конференции правительства, отвечая на вопрос ERR о том, как он относится к заявлениям и поступкам Оудекки Лооне и Ольги Ивановой, сделанным 9 мая этого года.

Ратас добавил, что такое поведение является неприемлемым и что в среду правление Центристской партии это обсудило.

Премьер-министр признал, что как председатель партии, он несет часть ответственности за произошедшее. "Мы очень конкретно объяснили, что это неприемлемо", - пояснил Ратас.

Отвечая на вопрос, примут ли во внимание Лооне и Иванова мнение руководства партии и его рекомендации, Ратас сказал: "Очень хочется надеяться".

Лооне 9 мая написала в Facebook: в случае победы нацистов все эстонцы были бы или убиты, или онемечены

Депутат парламента от Центристской партии Оудекки Лооне ранее объяснила в соцсети Facebook, почему 9 мая отнесла цветы к Бронзовому солдату, отметив, что в случае победы нацистов все эстонцы были бы или убиты, или онемечены, пишет Postimees.

Лооне отметила, что победа союзников во Второй мировой войне – это то, что эстонцы и русские должны отмечать вместе.

"Напомню, что Гитлер не восстановил Эстонскую Республику, не признал преемственность нашего правительства и убил тысячи наших сограждан (эстонцев, русских, евреев и других), в их числе и сестру моей бабушки. Гитлер преступным путем втянул в войну наших мужчин, в войну немецкой нацистской партии. Мой дед прятался под хлевом зимой, чтобы избежать этого, пока его не спас врач, который удалил ему аппендикс (который был в порядке).

В случае победы национал-социалистов нынешняя свобода Эстонии была бы невозможна, а эстонцев либо убили бы, либо онемечили".

Иванова дала 9 мая интервью "Спутнику"

Как ранее сообщал портал rus.err.ee, в Центристской партии назревает скандал из-за интервью члена правления политорганизации Ольги Ивановой российскому агентству "Спутник".

Премьер-министр Юри Ратас накануне заявил, что "Спутник" является инструментом пропаганды. Вопрос в среду обсудили в правлении Центристской партии. Там порекомендовали Ольге Ивановой в дальнейшем избегать интервью "Спутнику". В противном случае последуют более жесткие меры.

Сама же Иванова претензий однопартийцев не понимает, и обещает развития событий.

"Премьер-министр Юри Ратас порекомендовал не давать интервью "Спутнику", но я думаю, что обсуждение еще продолжится, потому что не все члены фракции были единодушны по этому вопросу. Я думаю, что надо быть честным и общаться со всеми каналами одинаково, а не говорить русским одно, эстонским - другое… Развитие событий будет на следующей неделе. Я вам обещаю", - сказала член правления Центристской партии Ольга Иванова в интервью "Актуальной камере".