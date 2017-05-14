Тысячи жителей Москвы вышли на митинг против программы сноса пятиэтажек

В Москве на Проспекте Сахарова начался митинг против программы столичных властей по реновации и сносу пятиэтажек.

На акцию вышли несколько тысяч владельцев квартир и жителей домов, недовольных программой сноса и законопроектом о реновации, который уже прошел первое чтение в Госдуме, передает в воскресенье Би-би-си.

Депутат Мосгордумы Елена Шувалова в начале митинга назвала программу "депортацией" москвичей, которых вынуждают покинуть их дома.

Законопроект, внесенный в Госдуму в начале марта, критикуют за нарушение уже существующего законодательства и конституции России. В частности, в нынешнем его виде законопроект ограничивает право граждан на судебную защиту и не защищает права жителей домов, которые будут снесены.

В начале мая появились списки домов, жители которых должны проголосовать "за" или "против" сноса. Голосование начнется 15 мая и по его итогам будет принято решение о включении дома в программу реновации.

В списках помимо панельных "хрущевок" оказались кирпичные "сталинки" и даже дома, построенные до революции в России. При этом в программу не включены ветхие общежития. Всего в списках оказалось 4566 домов.