В этом году 51 нарвский гимназист заканчивает школу с медалью

В этом году в Нарве с золотой медалью заканчивают школу 30 гимназистов, с серебряной — 21 человек.

Как отметил вице-мэр Нарвы Вячеслав Коновалов, это самое большое число медалистов за последние шесть лет, передает "Местное время" на "Радио 4".

Больше всего золотых медалей — 6 штук — на счету у выпускников Пяхклимяэской гимназии, но серебряная у нее всего одна. У Ваналиннаской государственной школы — пять золотых и четыре серебряные медали. У Нарвского языкового лицея — четыре и пять соответственно.

Каждому золотому медалисту Нарва выплатит премию в 320 евро и подарит золотой кулон с гравировкой.

Серебряных медалистов поощрят суммой в 200 евро и серебряным кулоном.

Чествование медалистов пройдет 15 июня после окончания госэкзаменов, хотя их результаты и не влияют на получение медалей.