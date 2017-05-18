Fortaco Estonia планирует в Нарве большое расширение производства на 10 млн евро

Fortaco Group одобрило планы расширения своего предприятия в Нарве. В течение ближайших лет будет инвестировано 10 млн евро.

Планируется сооружение производственного здания, площадь пола которого составит 10 000 м2. Строительство будет проходить в два этапа – первый этап планируется завершить летом 2018 года, а второй - в начале 2019 года.

Общая инвестиция в течение ближайших лет составит 10 миллионов евро, которые включают в себя и инвестиции в сооружение обрабатывающих центров, а также средства на приобретение сварочных роботов. После завершения расширения нарвского завода Fortaco Estonia обеспечит работой 150 новых работников.