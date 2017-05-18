Сотрудникам Eesti Energia в Ида-Вирумаа и их родственникам требуется психологическая помощь

Государственный энергетический концерн Eesti Energia решил нанять психологов для своих работников. Согласно тендерной документации, больше всего психологической помощи требуется работникам дочерних предприятий в Ида-Вирумаа.

Психологическую помощь концерн Eesti Energia заказывает не только для своих работников, но и для их близких родственников. Психологи должны оказывать им помощь на месте: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Йыхви, Аувере, Мустина и Вяйке-Пунгерья. Больше всего работы у психологов будет в Ида-Вирумаа, говорится в тендерной документации.

Психологи должны будут проводить, как индивидуальные, так и групповые консультации, в том числе оказывать и психиатрическую помощь и проводить обучающие лекции.

Тендер будет заключен на два года до мая 2019 года. Сумма контракта составляет 10 500 евро без учета налогов. При этом заказчик оставляет за собой право увеличить или уменьшить число консультаций и число людей, их посещающих, но без увеличения или уменьшения суммы контракта.

Заявки от психологов принимаются до 30 мая.