На ярмарке труда в Нарве предложили свыше 1300 вакансий

Свыше 1300 рабочих мест предложили во вторник, 23 мая, на ярмарке труда в Нарве - третьем по величине городе страны.

В мероприятии, которое прошло в Ида-Вируском центре профобразования по адресу Кренгольми 45, приняли участие 27 работодателей.

В рабочей силе заинтересованы как предприятия из Ида-Вируского уезда, так и из других регионов.

Рабочие места предлагали как разнорабочим, так и специалистам. Работу предлагали швеям, электрикам, сварщикам, строителям, складским рабочим, продавцам.

По состоянию на 31 марта в Нарве было 3288 безработных.