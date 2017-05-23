В Нарве на неделю отключат горячую воду ({{commentsTotal}})
В июле фирма Narva Soojusvõrk будет проводить плановый ремонт теплотрасс в Нарве. В связи с этим с 3 по 10 июля поставка теплоэнергии в город будет приостановлена.
Горячую воду в городе отключат 3 июля в 20:00. Возобновится подача горячей воды 10 июля с 8:00 часов утра.
В указанный период будут произведены ремонтно-технические работы, которые обеспечат возможность бесперебойной поставки тепловой энергии всем потребителям в последующие периоды, сообщила Narva Soojusvõrk.
Редактор: Артур Тооман