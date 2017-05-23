ВИДЕО: убегающего от полиции скутериста в Ласнамяэ остановила случайная прохожая

Мужчину, пытавшегося 21 мая на скутере оторваться от полицейского патруля в Ласнамяэ, остановил пешеход.

Нарушитель ПДД, петляя по дворам в районе центра культуры "Линдакиви", пытался скрыться от полицейского патруля. Скутерист выскочил на пешеходный мост и поехал в сторону торгового центра "Котка", где его повалила на газон проходившая мимо женщина.

Полиция задержала 19-летнего водителя скутера, который оказался в состоянии алкогольного опьянения и не имел водительских прав.