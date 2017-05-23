Налоговый департамент начал автоматически присваивать номер налогообязанного по НСО

Налогово-таможенный департамент (НТД) внедрил новое ИТ-решение, позволяющее предпринимателям автоматически регистрироваться в качестве плательщиков налога с оборота без посещения бюро обслуживания.

Новая услуга позволяет совершать все операции в электронной версии Налогового-таможенного департамента, получая автоматический ответ на запрос о регистрации.

В департаменте отмечают, что начинающим предпринимателям, возможно, придется перед решением о регистрации ответить на уточняющие вопросы, хотя это также можно будет сделать в электронном виде. При регистрации новые налогоплательщики также получат всю необходимую информацию о декларировании и уплате налогов.

По оценке налоговиков, новая услуга упростит и ускорит эту процедуру для налогоплательщиков с хорошей репутацией, потому что автоматическая оценка рисков, на основании которой принимается решение о регистрации, будет сделана еще до подачи ходатайства.

"Теперь предприниматель с хорошей налоговой историей будет получать номер налогообязанного по НСО сразу после подачи ходатайства и указания желаемой даты регистрации", - пояснила глава отдела обслуживания НТД Трийн Раапер.

Ежемесячно в НТД поступает около 950 ходатайств о регистрации налогообязанным по НСО и около 600 — об удалении из регистра.

Новую электронную услугу совместно разработали ИТ-фирмы Cybernetica и Icefire по заказу НТД. Общая стоимость проекта составила 543 000 евро, из которых 400 000 евро поступили из Европейского фонда регионального развития.