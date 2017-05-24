Нарвитян зовут помочь заделать оконные проемы в заброшенном общежитии на улице Космонавтов

Инициативная группа нарвитян собирает единомышленников 26 мая на субботник, чтобы закрыть оконные проемы заброшенного общежития на улице Космонавтов, 6 в Нарве. Владелец здания разрешил горожанам привести в порядок его здание, но помощи им сам не оказывает.

По словам одного из инициаторов субботника Кирилла Святинского, проблема с этим заброшенным зданием давняя. Дети лазают, рискуя упасть, постоянно что-то жгут. "Все в курсе проблемы: - спасатели, местные власти, собственник, но ситуация не меняется, поэтому мы решили сами закрыть столько проемов на первом этаже, насколько у нас хватит средств и сил".

Строительные блоки и цемент дадут строительные фирмы, откликнувшиеся на призыв гражданских активистов. Собственник здания материальной помощи не оказал. "Он пытался решить проблему, оградил территорию забором, но это не помогает. Поэтому сделаем, что сможем своими силами", - защитил собственника Святинский.

По словам члена правления фирмы Pak OÜ Калле Тулля, владеющего зданием, он рад, что горожане сами решили привести его в порядок. "Согласие свое дал. Думаю, если они сами возьмутся ухаживать за этой территорией, то никто больше не будет складывать там мусор. Посмотрим, что из этого выйдет".

На вопрос, почему она сам не привел здание в порядок и что будет с ним дальше? Тулл ответил, что сейчас начались переговоры, и он надеется, в скором времени ситуация изменится. С кем ведутся переговоры, Тулл не сказал.

Инициативная группа нарвитян планирует 26 мая субботник на территории заброшенного здания общежития, расположенного за торговым центром "Кереса". Организаторы субботника привлекли к помощи несколько фирм, занимающихся строительством. Всех обещают угостить пиццей и горячим чаем.