Elering подал запрос на снижение сетевой платы на 4%

Государственный оператор электросетей Elering подал в Департамент конкуренции ходатайство о снижении средней сетевой платы за электроэнергию примерно на 4%.

Если заявка Elering будет утверждена, то снижение взимаемой предприятием сетевой платы за последние три года достигнет 11%, сообщила в четверг пресс-служба Elering.

Точный размер снижения сетевой платы выяснится после утверждения новых тарифов Департаментом конкуренции. Elering рассчитывает, что новые цены начнут действовать с июля этого года.

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, снижение сетевой платы через некоторое время отразится и на счетах потребителей. "Возникшая экономия для потребителей составит несколько миллионов евро в год", - сказал Вескимяги.

Причины снижения сетевой платы связаны, среди прочего, с уменьшением инвестиций в сеть электропередач. Если в 2004-2014 годах Elering инвестировал в сети 27-30 млн евро в год, то в последние годы эта сумма снизилась до 21 млн, а в последующие годы фирма планирует вкладывать в замену старого оборудования лишь 18 млн евро ежегодно.

В последний раз Elering менял сетевую плату весной 2014 года, когда она в среднем снизилась на 7,8%.