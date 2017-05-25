В Нарве сегодня чествуют выпускников школ ({{commentsTotal}})
В культурном центре "Женева" 250 выпускников нарвских школ, их друзья, родители и учителя соберутся на традиционный бал.
Праздник начнется вечером 25 мая совместным концертом, составленным из лучших номеров последних школьных звонков: будет много песен, танцев, смешных видеосюжетов, сценок из школьной жизни.
Выпускников поздравтя мэр города Тармо Таммисте, председатель Нарвского городского собрания Александр Ефимов, директор Нарвского молодежного центра Яна Маркова, спикер Нарвского молодежного парламента Алексей Купавых.
После торжественной части в ночном клубе пройдет джинсовая вечеринка.
Редактор: Артур Тооман