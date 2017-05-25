В Нарве сегодня чествуют выпускников школ

Райво Варе: "Северный поток 2" - это не причина, а повод для России перекрыть транзит в Латвию

Весной объем транзитных перевозок по РЖД в Латвию стал стремительно снижаться, так как компания отказывалась выдавать разрешение на перевозки большинству операторов. В Латвии считают, что причина - в отказе правительства страны поддержать строительство газопровода "Северный поток - 2". Эксперт в области транзита Райво Варе уверен, что газопровод не причина, а повод.