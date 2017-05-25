Вице-мэр Таллинна Арво Сарапуу задержан Полицией безопасности ({{commentsTotal}})
В четверг утром сотрудники Полиции безопасности (КаПо) задержали вице-мэра Таллинна Арво Сарапуу. Он проходит подозреваемым по уголовному делу, связанному с организацией вывоза мусора в эстонской столице.
Информацию о задержании вице-мэра корреспонденту портала rus.err.ee подтвердила пресс-секретарь Государственной прокуратуры Кристина Костина.
Уголовное дело Государственная прокуратура возбудила еще 1 марта. Сарапуу предъявлены подозрения по статье уголовного кодекса, рассматривающей сознательное нарушение ограничения на совершение сделок в крупном размере.
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Редактор: Сергей Михайлов