Центристы представят преемника Михаила Корба на следующей неделе

Преемник Михаила Корба на посту министра государственного управления может быть объявлен уже в начале следующей недели. Тем временем СМИ пытаются выяснить, кто займет его должность.

Об этом в интервью ERR заявил находящийся в Брюсселе премьер-министр Эстонии и глава Центристской партии Юри Ратас. По его словам, он уже сейчас активно занимается поиском подходящего кандидата, сообщают утренние новости "Актуальной камеры".

Ранее вице-председатель Центристской партии Кадри Симсон сказала, что на поиски нового министра у политической силы есть целый месяц.

Напомним, причиной отставки Михаила Корба с поста министра госуправления стали его слова относительно вхождения Эстонии в НАТО. На встрече с ветеранами в Хаапсалу он заявил, что не поддерживает членство страны в альянсе. Заявление Корба резко осудили как партнеры центристов по коалиции, так и оппозиционные политики.

СМИ спекулируют на тему, кто может занять место Корба в кабинете министров

Чаще других в прессе фигурируют имена Вейкко Лухалайда, Марко Шорина и Андрея Новикова, пишет портал err.ee.

Пожелавший остаться анонимным член Центристской партии сообщил газете Eesti Päevaleht, что новый министр не будет русским, с чем придется смириться русскому крылу центристов. "Из-за их "калинки" мы оказались в очень сложном положении. Юри [Ратас] должен действовать более жестко. Те, кто выбиваются из строя и не понимают, в чем заключается ответственность партии премьер-министра — выпадут из списка и не попадут на выборы. А если и это не поможет, то будут исключены и из партии", - заявил анонимный источник.

В свою очередь Postimees поинтересовался у Вейкко Лухалайда, не получал ли он предложения занять место Корба.

"Честно — мне никто не делал такого предложения, но если это произойдет, то это безусловно будет интересно и поднимет мою самооценку, но тем не менее над таким предложением надо будет основательно поразмыслить. А пока мне на эту тему нечего сказать", - сказал Лухалайд изданию.